В России подешевели клубника и черешня

Спрос россиян на клубнику и черешню в июне вырос на 12-14% в годовом выражении. Цены на ягоды снизились с мая на 6%, с апреля — на 15%, но оказались на 12-14% выше год к году. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

С 1 по 15 июня 2024 года средний чек на клубнику по стране составил 546 руб. (+14% за год и -6% к маю 2024-го). Россияне покупали эту ягоду на 14% чаще, чем в прошлом году. Средний чек на черешню в июне 2024 года был на уровне 517 руб. (+12% к июню 2023-го и -5% к маю этого года). Число покупок черешни выросло на 13% за год. В онлайне россияне покупали клубнику и черешню на 61% и на 52% чаще, чем в 2023 году.

В Москве ягоды продаются по более высокой цене, чем в среднем по стране. Средний чек на клубнику в столице в июне 2024-го достиг 605 руб. (+11% за год и -7% к маю 2024-го), а на черешню — 596 руб. (+11% за год и -6% к маю). В столице клубнику покупали на 11% чаще, чем годом ранее, а черешню — на 14%. В онлайне число покупок клубники увеличилось на 57%, а черешни — на 66%.

Эксперты ресурса отметили, что июнь принято считать периодом самых низких цен на клубнику и черешню.

«В этом году, в связи с майскими заморозками и соответствующим информационным фоном, высоким уровнем потребительского спроса, объем покупок ягод оказался выше прошлогоднего уровня. Вместе с отечественной продукцией активно продавалась и импортная, что поддерживало достаточный объем предложения и способствовало снижению среднего ценника», — объяснили эксперты.

По их словам, подавляющая часть ягод продается в офлайне, но быстро увеличивается объем интернет-заказов, в основном через онлайн-канал продаж сетевых магазинов. Эксперты уточнили, что в июне россияне больше покупали клубнику в объеме 800 - 10 тыс. г, а черешню - в объеме 500-700 г, и продажи росли как в крупнейших городах, так и на регионах.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что ягоды из Херсонской области появились в продаже в Москве.