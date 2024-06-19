Стало известно, в каких районах Москвы продается больше всего квартир

В новостройках «старой» Москвы (без учета элитного сегмента) по итогам мая продается 46,9 тыс. квартир и апартаментов (-0,8% за месяц), больше всего — на юге, западе и северо-востоке столицы. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

На юге Москвы продается 8173 лота (+0,8% относительно апреля), на западе — 6794 лота (-4,7%), на северо-востоке — 6006 лотов (+0,8%).

Среди районов «старой» Москвы первое место по числу новостроек занимает Даниловский (2810 лотов, -5,7% за месяц), на втором месте находится Покровское-Стрешнево (2473 лота, - 1,9%), на третьем — Хорошево-Мневники (1822 лота, +6,9%).

«Стоит отметить, что Даниловский район остается лидером по количеству квартир и апартаментов на первичном рынке «старой» Москвы три месяца подряд после того, как в марте 2024 года опередил Покровское-Стрешнево», — отметил Сырцов.

По данным »Яндекс Недвижимости», в мае Самара, Воронеж и Пермь стали лидерами среди российских городов-миллионников по доступности квартир в новостройках.

Ранее стало известно, в каких российских городах подешевели новостройки.