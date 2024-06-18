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Российский банк запустил сайт и информационную поддержку на китайском языке

Альфа-Банк запустил сервис для бизнеса по работе с Китаем

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Альфа-Банк

Альфа-Банк запустил сайт и службу поддержки на китайском языке для бизнеса в КНР, сообщили в пресс-службе банка.

На сайте менеджеры Альфа-Банка на китайском языке объясняют, как запустить зарплатный проект и открыть расчетный счет. Также на портале можно узнать, как пользоваться инструментами финансирования или управления рисками: кредитованием, факторингом, аккредитивами, банковскими гарантиями, FX и ЦФА (цифровыми финансовыми активами).

В компании отметили, что банк уже сотрудничает с тысячами китайских предприятий и предоставляет им финтех — теперь и на китайском языке.

Ранее Гонконгская ассоциация частных инвестиций (The Hong Kong Equity Investment Association) признала Альфа-Банк одним из самых технологичных.

Также Альфа-Банк сообщил о планах открыть филиалы в Пекине и Шанхае и получил международный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае на уровне AA- со стабильным прогнозом. Эта оценка соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности компании и устойчивость бизнес-модели банка.

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