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Jägermeister зарегистрировал в России новый товарный знак

Ушедший из России Jägermeister зарегистрировал в стране новый товарный знак

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Christophe Gateau/Global Look Press

Ушедший из России немецкий производитель ликера Jägermeister зарегистрировал в стране новый товарный знак. Внимание на это обратило издание RTVI.

Роспатент зарегистрировал его 11 июня 2024 года, свидетельствуют документы.

Jägermeister не первый покинувший российский рынок западный бренд, который снова зарегистрировал товарный знак в РФ. До этого аналогичные меры предприняли The Coca-Cola Company, Starbucks и Google. Таким образом эти компании могут пытаться сохранить права на товарные знаки в стране, потому что в перспективе рассматривают вариант возвращения на российский рынок, считают эксперты.

До этого на Западе уличили Coca-Cola и Pepsi в заработке на российском рынке.

Ранее основное юрлицо шведского ретейлера H&M в России объявило о ликвидации компании.

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