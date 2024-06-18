«Роснефть» доставила на север Красноярского края рекордный объем грузов

Компания «РН-Ванкор», дочернее предприятие «Роснефти», доставила на проект «Восток Ойл» в Красноярском крае рекордный объем грузов в зимне-весенний период. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Подводя итоги зимне-весеннего завоза грузов на производственные объекты проекта «Восток Ойл», в компании отметили, что по Северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам на север Красноярского края завезен рекордный в истории предприятия объем грузов.

По сравнению с прошлым периодом объем завезенных грузов вырос на 32%. Всего на объекты «Восток Ойла» доставлено свыше 830 тыс. тонн материалов и оборудования.

Для транспортировки по Северному морскому компания использовала 14 морских сухогрузов и 4 танкера. В сопровождении трех атомных и четырех дизельных ледоколов, они выполнили 55 рейсов из портов Мурманска и Архангельска.

На производственные базы «Таналау», «Караул» и «Воронцово» завезли металлоконструкции, трубы, дорожные плиты, инертные и горюче-смазочные материалы, строительное оборудование, кабельно-проводниковая продукция и другой груз.

Разгрузка производилась на ледовые припаи на реке Енисей. Специалисты использовали, в том числе, метод параллельной разгрузки нескольких судов, который был успешно опробован в прошлом году.

Для дальнейшей доставки грузов по зимним автодорогам задействовали более 3 тыс. большегрузных машин и другую спецтехнику. Всего было выполнено более 42 тыс. рейсов.

В компании также сообщили, что впервые зимние автодороги общей протяженностью более 2 тыс. км, напрямую соединили город Дудинку с «Бухтой Север» и портом Диксон.

Завезенные материалы необходимы для строительства инфраструктуры проекта «Восток Ойл» — трубопроводов, нефтеперекачивающих станций, нефтеналивного терминала и портового комплекса «Бухта Север».

Кроме того, создается социально-бытовая инфраструктура и объекты разведочного и эксплуатационного бурения на месторождениях Пайяхского и Ванкорского кластеров.

Напомним, компания «РН-Ванкор» является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в проект «Восток Ойл».