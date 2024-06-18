Российским предпринимателям станет проще контролировать свои финансы

Корпоративным клиентам «СберБизнес» упростили контроль их финансов в мобильном приложении с помощью сервиса «Финансовая аналитика», сообщает пресс-служба Сбера.

Также в приложении появился виджет «Горячие кнопки», позволяющий быстро выводить на экран основные банковские операции.

«Предприниматели хотят иметь многофункциональный «банк в кармане», чтобы управлять своими финансами 24/7 из любой точки мира. Поэтому мы стремимся сделать наше мобильное приложение максимально полезным и интуитивно понятным», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Она добавила, что ежедневно «СберБизнесом» пользуются 530 тыс. россиян, а 442 тыс. из них – мобильным приложением.

По мнению Лоевской, новые сервисы помогут клиентам эффективнее развивать бизнес.

«Финансовая аналитика» и «Горячие кнопки» доступны всем пользователям «СберБизнеса» на платформе Android.