В Москве подорожала аренда жилья

Средняя стоимость долгосрочной аренды недвижимости в Москве в середине июня 2024 года составила порядка 77 тыс. руб. (+0,8% к маю и +26,2% к июню 2023-го). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил руководитель сервиса »Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его словам, медианная ставка аренды студий сегодня составляет около 60,5 тыс. руб., однокомнатных квартир – порядка 57,6 тыс.руб.

Снять на долгосрочный период «двушку» в июне можно в среднем за 81,3 тыс. руб., а длительная аренда трехкомнатных лотов в столице обойдется в 131,7 тыс. руб. в месяц.

Жуков уточнил, что студии за первые две недели июня подорожали на 0,8%, а однокомнатные квартиры напротив подешевели – на 1,2%. Более крупногабаритные лоты показывают рост стоимости к середине июня: долгосрочная аренда «двушек» повысилась в цене на 0,6%, а трехкомнатных квартир – на 1,3%.

За год медианная арендная ставка студий выросла на 28,9%. «Однушки» продемонстрировали максимальное увеличение стоимости – на 35,6%. Практически на столько же подорожали и двухкомнатные квартиры – на 35,5%. К середине июня 2024 года медианная цена долгосрочной аренды трехкомнатных квартир выросла на 10% по сравнению со средней стоимостью в июне 2023-го.

«Месячный рост стоимости долгосрочной аренды в столице практически во всех форматах квартир связан с приближением сезона. Уже в июле мы отметим увеличившуюся активность арендаторов, пик которой придется на конец августа. В июне по сравнению с маем спрос увеличился, конечно, незначительно, но мы уже видим, что интерес к съему жилья в Москве растет. Рынок преодолел «яму» низкого спроса, связанную с праздниками и подготовкой людей к отдыху», — объяснил Жуков.

По его словам, сейчас нормальная деловая активность возвращается: россияне вновь берутся за решение вопроса по поиску арендного жилья. Эксперт уточнил, что причина увеличения арендных ставок кроется в глобальных переменах на рынке новостроек и вторичного жилья: с ростом ключевой и ипотечных ставок, а также изменением условий льготного кредитования для покупателей недвижимости, часть потребителей переориентировалась на аренду. Выросший спрос привел и к росту арендных ставок, заключил Жуков.

7 июня ЦБ четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В 2023 году регулятор повышал ее пять раз, вслед за этим банки поднимали ипотечные ставки. По данным «Сравни.ру», ПСК по ипотеке (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) достигает от 14% до 27%.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.