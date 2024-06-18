ВСС рассчитывает на сохранение действующего налогового режима для договоров страхования жизни

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) видит риск потери сегмента рынка страхования жизни, обеспечивающего приток «длинных денег» в экономику, в связи с готовящимися поправками в Налоговый кодекс. Также изменения могут привести к потере бюджета на сумму не менее 237 млрд рублей к 2030 году, а рынок долгосрочных сбережений не досчитается 2 трлн рублей.

В настоящее время при осуществлении страховой выплаты по договору страхования жизни доход физлица не облагается НДФЛ, если его прирост не превышает среднюю ключевую ставку ЦБ за период действия договора. Такие налоговые условия были установлены в 2001 году и к настоящему времени позволили сформировать устойчивую структуру рынка, обеспечив существенный приток сбережений граждан в страховую сферу.

Упразднение этих условий принципиальным образом изменит экономику продуктов страхования жизни. В первую очередь, это коснется физических лиц, имеющих действующие договоры, а это более 15,9 млн клиентов, включая 3,2 млн человек, застрахованных по инвестиционным и накопительным договорам страхования жизни, согласно статистике Банка России за 2023 год. Эти граждане принимали решение о заключении договоров страхования жизни в действующем налоговом режиме, который предлагается отменить законопроектом.

Такое неожиданное для розничных инвесторов решение приведет к массовому закрытию действующих договоров.

По оценке страхового сообщества, предлагаемые законопроектом изменения приведут к активизации расторжения договоров страхования жизни уже в 2024 году. Тогда страховым компаниям придется продавать активы из долгосрочного портфеля, что окажет негативное влияние не только на текущие котировки, но и системно повысит кривую доходности на соответствующих сроках.

Также изменения вызовут отказ клиентов от заключения договоров долевого страхования жизни в связи с его недостаточной налоговой привлекательностью. Несмотря на принятые в 2023 году изменения в страховое законодательство, запуск этого продукта, фактически, не состоится.

В связи с отменой устоявшихся налоговых условий, продукты страхования жизни окажутся в дискриминированном положении в сравнении с другими инструментами долгосрочных инвестиций, для которых за последнее время введены налоговые льготы и установлены другие стимулирующие решения. В этой ситуации ВСС видит реальный риск остановки продаж и полной утраты рынка страхования жизни.

Также предлагаемые законопроектом изменения приведут к прямым потерям налоговых поступлений в бюджет. Закрытие и падение продаж договоров страхования жизни приведет к существенному снижению прибыли и объемов налоговых отчислений всего сектора страхования жизни. Этот сегмент является ключевым драйвером роста страховой отрасли, обеспечив за 2023 год более 35% сборов всего страхового рынка. По оценке ВСС, потери бюджета в связи с введением предлагаемых изменений (отрицательная разница между дополнительными доходами от НДФЛ со страховых выплат по страхованию жизни и потерями по налогу на прибыль) составят не менее 237 млрд рублей накопительным итогом к 2030 году, а рынок долгосрочных сбережений не досчитается 2 трлн рублей.

Страховое сообщество рассчитывает на сохранение действующего налогового режима для договоров страхования жизни, которое является значимым инструментом для притока «длинных денег» в экономику.

По прогнозу «СберСтрахование жизни», если льготу отменить, к 2030 году бюджет получит дополнительно 9 млрд рублей дохода от НДФЛ по договорам страхования жизни, но при этом недосчитается 37 млрд рублей налогов от страховых компаний, доходы и прибыль которых существенно снизятся.

«С 1 января 2025 года вступает в силу закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), который рынок ждал более 10 лет. Мы видим в ДСЖ очень большой потенциал для роста рынка и ожидаем, что страховщики жизни за три года с момента запуска таких продуктов смогут собрать триллион рублей.

Тем более, что в рамках ПМЭФ президент страны поручил распространить на продукты ДСЖ систему гарантирования на сумму 2,8 млн рублей. Мы поддерживаем эту инициативу, она будет обеспечивать сохранность вложений клиентов и дополнительно стимулировать их к формированию долгосрочных накоплений через страховую компанию», — сообщил на пресс-конференции ВСС, посвященной последствиям принятия поправок в Налоговый кодекс для страхования жизни вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.

По его словам, также необходимо сохранение налоговых стимулов.

«В настоящее время при определении налоговой базы по договорам страхования жизни расходы в виде страховых взносов могут быть увеличены на значение среднегодовой ставки рефинансирования. Налогооблагаемый доход у человека возникает только в том случае, если сумма страховых выплат превышает сумму уплаченных страховых взносов, увеличенных на ставку рефинансирования. Это ключевое налоговое преимущество для розничных инвесторов, которое обеспечивает около 35% сборов всего рынка страхования жизни.

Такие налоговые льготы установлены в 2001 году и к настоящему времени позволили сформировать устойчивую структуру рынка, обеспечив существенный приток сбережений граждан. Так, активы под управлением страховщиков жизни составляют 1,6 трлн рублей, более половины из которых инвестированы в государственные ценные бумаги», — сказал Кобзарь.

Он добавил, что предлагаемая Минфином отмена налоговой льготы, в первую очередь, затронет людей, имеющих действующие полисы, которые, принимая решение о заключении договора, рассчитывали на действующий налоговый режим.

«Сейчас действующие договоры есть у 15,9 млн человек, в том числе у 3,2 млн, которые заключили договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Кроме этого, отмена льготы, по нашим оценкам, сократит объем активов под управлением, так называемые «длинные деньги», страховщиков жизни до 0,8 трлн рублей к 2030 году с текущих 1,6 трлн рублей.

При этом, сохранение действующего налогового режима одновременно со вступлением в силу закона о ДСЖ с 1 января 2025 года даст новый импульс для развития продуктов страхования жизни и позволит нарастить объем активов до 3 трлн рублей на горизонте до 2030 года», — заключил Кобзарь.