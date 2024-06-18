Европейский союз в апреле текущего года закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму — €86 млн. Об этом сообщает РИА Новости, учитывая данные европейской статистики.

В сравнении с мартом поставки из Украины подскочили почти на треть — на 27%.

Уточняется, что основную часть поставок составили жмыхи и другие твердые отходы, которые получают при извлечении растительных жиров или масел. По информации агентства, на них пришелся 71% всех поставок отходов пищевой промышленности в Евросоюз. 23% пришлось на аналогичные продукты, но получаемые уже при извлечении только соевого масла. По 3% пришлось на остатки от производства крахмала и продукты, которые могут использоваться в качестве корма для животных.

До этого главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов заявил, что Франции необходимо протестировать свое новое оружие на территории Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, военная помощь Киеву со стороны Парижа в этой связи отошла на второй план.

Ранее Евросоюз создал комиссию по борьбе с кражей помощи Украине.