В Москве пройдет технологическая конференция для разработчиков

В Москве 27 июня пройдет технологическая конференция для разработчиков GigaConf, на которой выступят более 50 ведущих экспертов российских и международных компаний, сообщает пресс-служба Сбера.

На открытии конференции вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев расскажет о трендах в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Также на конференции в рамках 7 тематических треков эксперты обсудят актуальные вопросы ИИ.

Для участников оборудуют развлекательные и интерактивные зоны с фотозоной, тихой дискотекой и другими активностями.

Участие в GigaConf 2024 бесплатное.