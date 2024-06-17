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В Москве пройдет технологическая конференция для разработчиков

Организаторы представили деловую программу конференции GigaConf 2024

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Сбер

В Москве 27 июня пройдет технологическая конференция для разработчиков GigaConf, на которой выступят более 50 ведущих экспертов российских и международных компаний, сообщает пресс-служба Сбера.

На открытии конференции вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев расскажет о трендах в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Также на конференции в рамках 7 тематических треков эксперты обсудят актуальные вопросы ИИ.

Для участников оборудуют развлекательные и интерактивные зоны с фотозоной, тихой дискотекой и другими активностями.

Участие в GigaConf 2024 бесплатное.

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