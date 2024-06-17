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В Совфеде заявили, что РФ и КНР будут сотрудничать в сфере лекарственного растениеводства

Сенатор Двойных: РФ и КНР намерены сотрудничать в лекарственном растениеводстве

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что Москва и Пекин рассматривают возможность развития сотрудничества в сфере лекарственного растениеводства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора, возглавляющего делегацию РФ в КНР, Россия обладает огромным потенциалом по развитию лекарственного растениеводства, в Китае же имеется огромное количество лекарственных препаратов, которые производятся из растительного сырья.

Двойных отметил, что в Пекине стороны обсудили готовность предприятий КНР развивать производство в России, и в этой связи размещение перерабатывающих производств на территории РФ. Сенатор подчеркнул, что российские регионы планируют развитие лекарственного растениеводства.

Глава комитета Совфеда заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина в лекарственном растениеводстве сейчас осуществляется в небольших объемах, что не отвечает экономическим интересам.

До этого заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что Россия и Китай ведут переговоры по взаимной сертификации органической продукции, определено несколько пилотных проектов для реализации.

Ранее сообщалось, что техногигант Huawei начал продавать оборудование в обмен на продукты.

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