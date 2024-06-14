Глава Казахстана назвал важным расширение торговли с США

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял торгового представителя Вашингтона Кэтрин Тай. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

«В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития», — заявил Токаев на встрече.

Глава Казахстана сообщил, что общий объем прямых иностранных инвестиций США в страну превышает $65 млрд и напомнил, что в 2023 году товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг рекордной отметки в $4,1 млрд.

«Как отметил глава Казахстана, за последние три десятилетия наши страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию», – говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

До этого Токаев заявил, что Казахстан продолжает поддерживать хорошие отношения с США.

Ранее в Казахстане заявили, что вынуждены соблюдать санкции США и ЕС против России.