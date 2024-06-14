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Западная фармацевтическая компания отстояла право на работу в России

Верховный суд встал на сторону производителя оригинального препарата от диабета

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Depositphotos

Верховный суд Российской Федерации 4 июня 2024 года подтвердил, что патент на препарат «Форсига» (МНН дапаглифлозин), держателем которого является компания «АстраЗенека», был выдан и продлен в соответствии с законом и сохраняет свое действие до 15 мая 2028 года.

Решением Верховного суда также подтверждается необоснованность возражений, поданных против патента № 2746132.

Отмечается, что оригинальный препарат «Форсига» компании «АстраЗенека» производится в России на заводе в Калужской области по специальному инвестиционному контракту, который «АстраЗенека» ранее заключила с Минпромторгом РФ и Калужской областью. Завод ежегодно увеличивает объемы производства продукции и полностью удовлетворяет растущие потребности российской системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что патент РФ № 2337916 на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое название «Форсига») «Астра Зенека» получила в мае 2003 года. Он давал право компании единолично выпускать препарат до 15 мая 2023 года. При этом компания получила новый патент № 2746132 на то же самое действующее вещество со сроком действия патента до 2028 года.

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