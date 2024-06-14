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Замминистра финансов рассказал россиянам, куда вложить деньги

Замминистра финансов Моисеев посоветовал россиянам хранить деньги в банках

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Владимир Баранов/РИА Новости

Россиянам следует хранить деньги в банках. Такой совет в интервью Запорожскому агентству новостей заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, вклады в российских банках надежно защищены системой страхования.

«И второе — сейчас начинает развиваться в исторических субъектах программа долгосрочного сбережения. Мы с главами субъектов этот вопрос тоже проговорили, сейчас программа начинает там продаваться, в первую очередь через ПСБ, но и через другие банки будет тоже. Это отличная накопительная пенсия, очень хорошая государственная программа с налоговыми льготами. Вот на это стоит обратить внимание», — рекомендовал Моисеев.

Финансист и инвестор Андрей Пушкарев до этого предостерег россиян от хранения наличных дома. По его словам, это самый высокорискованный вариант в условиях высокой инфляции, потому что покупательская способность денег неизбежно снижается из-за роста цен. Для того, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения в период инфляции, Пушкарев посоветовал покупать облигации, открыть вклад или вложиться в малый бизнес.

Ранее россиянам рассказали, куда вложить деньги на срок от года до пяти лет.

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