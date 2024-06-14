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Медиахолдинг News Media объявил о кадровых перестановках

Медиахолдинг News Media назначил Дениса Арапова гендиректором Life

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Depositphotos

В холдинге News Media назначили генеральных директоров изданий Life, Mash и «Mash Регионы». Об этом говорится в релизе, поступившем в «Газету.Ru».

На должность гендиректора издания Life был назначен Денис Арапов, который до перехода в холдинг возглавлял департамент информационной политики в администрации Томской области. Гендиректором Mash станет Надежда Гладченко, которая до этого была заместителем главного редактора издания. Кроме того, исполнительный директор «Mash Регионы» Иван Обыденков теперь переведен на должность генерального директора издания.

«Решения о назначениях в LIFE, Mash и Mash Регионы были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом. Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях», — прокомментировал назначения генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.

Медиахолдинг News Media был основан в 2001 году. В его состав входят издания Life, Mash, Shot, Super, авторское шоу «Алена, блин!», лаборатория Gigarama, газета «Жизнь», агентство коммуникационных решений Five Public, медиа АЧБД.

Максим Иксанов до этого заявил, что средства массовой информации (СМИ) помогают поддерживать и развивать малый и средний бизнес в России, а также укрепляют международные отношения и позволяют решать стратегические задачи.

Ранее были названы самые упоминаемые в СМИ и соцсетях события на ПМЭФ.

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