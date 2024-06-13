Экономисты призвали россиян отказаться от кредитов на крупные покупки

С учетом современных рисков и ситуации в финансовом секторе от кредитов на крупные покупки – к примеру, недвижимость, лучше отказаться, считает экономист Елена Ведута. В ближайшее время выплачивать кредиты будет все сложнее, поэтому есть угроза, что он только создаст проблемы, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нас ждет инфляция, и отдавать кредиты теперь будет все сложнее. Многие ошибочно думают, что возьмут кредит, деньги обесценятся, но государство у нас непростое, оно может пересмотреть условия и проиндексировать взятый тобой кредит», — объяснила экономист.

Еще одним отрицательным фактором Ведута назвала изменяющуюся процентную ставку, подчеркнув, что кредит в сегодняшних условиях – это слишком большой риск. Для покупки квартиры, дачи или автомобиля она посоветовала использовать накопления. При этом она согласилась, что многие не могут накопить столько средств, поэтому обращаются в банки, однако рискуют потерять все.

«Люди берут кредиты, создают себе проблемы. Денег не хватает, берешь кредит, не отдаешь — забирают все. Это замануха, после займа человек может остаться без всего», — заявила экономист.

Напомни, экономисты предупредили, что ставки по вкладам и кредитам в России в ближайшее время могут повыситься, несмотря на сохранение ключевой ставки в 16%. Ожидается, что спрос на потребительские кредиты и ипотеку должен снизиться.

Ранее стало известно, сколько должен получать россиянин, чтобы купить авто в кредит.