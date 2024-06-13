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Экономист раскрыл, был ли ЦБ готов к санкциям США против Мосбиржи

Экономист Календжян: ЦБ заранее готовился к санкциям США против Мосбиржи

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Максим Блинов/РИА Новости

Санкции США против Московской биржи — ожидаемый шаг Вашингтона. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС Сергей Календжян. По его словам, Центробанк и российский бизнес готовились к такому развитию событий.

«Кроме того, ЦБ будет и дальше осуществлять действия, направленные на преодоление подобного рода ограничений. В частности, следует ожидать, что он примет меры по удержанию курса валют в пределах 10-15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции», — отметил Календжян.

Он добавил, что данные ограничения, конечно, не пройдут без временных последствий. По его словам, можно ожидать сложностей в процессе конвертации валют, а также изменения логистических цепочек.

12 июня Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на площадке. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Позднее Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Подчеркивалось, что биржа «обладает всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Ранее политолог объяснил, что сподвигло США ввести санкции против Мосбиржи.

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