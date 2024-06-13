Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, вырастет ли доллар после прекращения торгов на Мосбирже

Доцент Диденко: курс доллара изменится из-за санкций США в отношении Мосбиржи

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Прекращение торгов с долларом и евро на Московской бирже после санкций США может немного повлиять на курс валют к рублю. Об этом «Пятому каналу» рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко.

«В моменте, конечно, может быть повышенная волатильность, в особенности валютных курсов. Вероятно, они [торги] уже в банках меняются. Некоторые банки пользуются ситуацией и устанавливают слишком большие спреды, но в течение нескольких дней мы увидим, что ситуация стабилизируется в той или иной степени», — объяснил эксперт.

Он предположил, что сделки с долларами и евро могут переместить на внебиржевой рынок. При этом рубль все равно будет находиться под давлением, что уже не зависит от внешних факторов, заключил Диденко.

Московская биржа до этого сообщила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Торговая площадка отметила, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее экономист допустил, что россияне могут потерять доллары на счетах после решения Мосбиржи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами