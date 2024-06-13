Россиянам рассказали, вырастет ли доллар после прекращения торгов на Мосбирже

Прекращение торгов с долларом и евро на Московской бирже после санкций США может немного повлиять на курс валют к рублю. Об этом «Пятому каналу» рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко.

«В моменте, конечно, может быть повышенная волатильность, в особенности валютных курсов. Вероятно, они [торги] уже в банках меняются. Некоторые банки пользуются ситуацией и устанавливают слишком большие спреды, но в течение нескольких дней мы увидим, что ситуация стабилизируется в той или иной степени», — объяснил эксперт.

Он предположил, что сделки с долларами и евро могут переместить на внебиржевой рынок. При этом рубль все равно будет находиться под давлением, что уже не зависит от внешних факторов, заключил Диденко.

Московская биржа до этого сообщила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Торговая площадка отметила, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее экономист допустил, что россияне могут потерять доллары на счетах после решения Мосбиржи.