Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продукция «Башнефти» победила в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана»

Десять продуктов «Башнефти» назвали лучшими в Башкортостане

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Десять продуктов нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Башнефть», который входит в структуру «Роснефти», победили в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что диплом победителя получили композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Как уточнили в компании, их выпускает нефтехимический завод «Башнефти» — «Уфаоргсинтез».

«От полиэтилена базовых марок их отличают специальные стабилизаторы и другие качественные добавки, которые позволяют использовать эти композиции при производстве изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей», — говорится в сообщении.

Кроме того, такой полиэтилен имеет устойчивость к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации, а также к фотоокислительному старению.

Также лучшими товарам «Уфаоргсинтеза» назвали технический изопропилбензол, бутилен-бутадиеновая фракцию, а также высокооктановый компонент автомобильных бензинов и газ топливный для Уфимской ТЭЦ-3.

Помимо этого, в ходе конкурса были отмечены и другие нефтеперерабатывающие активы «Башнефти». Например, различные виды дизельного топлива, бутан-бутиленовая фракция и мазут производства «Башнефть-УНПЗ». При этом высокую оценку получила техническая сера, выпускаемая заводом «Башнефть-Уфанефтехим», а также топливо производства «Башнефть-Новойл».

Напомним, конкурс «Лучшие товары Башкортостана» является регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами