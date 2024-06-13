Британия присоединилась к санкциям против Мосбиржи

Великобритания присоединилась к санкциям Соединенных Штатов против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Об этом сообщает «Интерфакс».

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (посредник в сделках на валютном рынке на бирже — «Газета.Ru»). В ЦБ пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, бизнес и россияне смогут покупать и продавать валюты, а накопления в них на счетах в банках остаются сохранными.

Экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин заявил, что после введения санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра рубль вряд ли укрепится к доллару, но и скачков до новых высот не будет.

Академик РАН, экономист Сергей Глазьев прокомментировал санкции США против Московской биржи. По его словам, Россия и ее партнеры как можно быстрее должны создать новую валютно-финансовую систему без доллара.

Политический обозреватель Андрей Перла отметил, что такое решение Вашингтона было ожидаемым на фоне предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ранее в Сбере оценили курсы валют после введения санкций США в отношении Мосбиржи.