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США разрешили операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Минфин США разрешил операции с попавшими под санкции Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием до 13 августа. Об этом говорится в документе министерства финансов США, передает ТАСС.

Такой же срок установлен для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

До этого минфин США сообщил о введении санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций со стороны США.

Позднее стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее в Госдуме рассказали о пользе новых санкций США против России.

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