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Стало известно, кому из россиян сложнее найти работу

В HeadHunter сообщили, что россиянам стало в целом легче находить работу

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Freepik.com

Россиянам стало в целом легче найти работу. Индекс сложностей с поиском работы в апреле — июне снизился на 0,01 пункта к первому кварталу 2024 года и составил -0,35 пункта. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Индекс показывает ожидания соискателей по поводу работы на данный период времени и колеблется  от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях пытающихся трудоустроиться,  а «+1» — об их стабильном самоощущении на рынке труда.

Чаще о проблемах с поисками работы говорят жители Северо-Западного федерального округа (-0,39), а в разрезе специальностей — соискатели из сферы искусства и массмедиа (-0,58). Меньше всего сложностей с поиском работы испытывают кандидаты из Дальневосточного ФО (-0,31 пункта). Также наименее пессимистично настроенными остаются представители сферы домашнего, обслуживающего персонала (-0,05 пункта).

Индекс критичности поиска работы (показывает, насколько соискателю важно сейчас найти работу, также составляет от -1 в случае острой потребности до +1 при некритичной ситуации. — «Газета.Ru») во втором квартале увеличился на 0,01 пункта по сравнению с первым. Показатель составил -0,31 пункта. То есть россиянам стало важнее найти новую работу сейчас.

Наиболее озадачены этим вопросом соискатели из Москвы и Московской области (-0,34 пункта). Потребность в поиске новой работы во втором квартале острее всего ощущают соискатели из сферы стратегий, инвестиций, консалтинга (-0,43). Наименее остро задача стоит у соискателей из Центрального федерального округа (-0,26). Стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере домашнего, обслуживающего персонала (-0,15).

В опросе приняли участие 10 550 российских соискателей.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в июне.

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