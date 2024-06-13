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Москвичи набрали рекордное число ипотек в мае

Level Group: доля ипотечных сделок в Москве достигла рекордных с января 74%

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Shutterstock

Доля ипотечных сделок в России в мае 2024 года достигла рекордных с января 74%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Level Group. Там уточнили, что рост числа сделок по покупке жилья в кредит зафиксирован впервые в этом году.

«Исторический максимум в 80% был зафиксирован в конце 2023 года. Необходимо также отметить, что высокая доля ипотечных сделок в 2023 году была характерна для длительного периода, в текущем году показатель достаточно резко вышел на пик. Так, по сравнению с апрелем текущего года, доля ипотечных сделок выросла на 9 процентных пунктов», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что общее количество сделок ДДУ (договор долевого участия) постепенно растет в последние три месяца. В компании связали эту тенденцию с новостями об изменениях условий льготной ипотеки: люди, которые откладывали решение о покупке жилья, стали более активно принимать решение взять кредит.

По данным компании, объем зарегистрированных ДДУ как в штуках, так и в объеме проданных метров вырос в мае 2024-го к прошлому году на 7%. Суммарно было продано более 300 тыс. кв. м или 6,1 тыс. квартир.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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