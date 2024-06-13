Российским пенсионерам дали советы по управлению финансами

Первый совет российским пенсионерам по управлению финансами — открыть вклад в банке. Это самый простой и безрисковый способ приумножить сбережения с учетом действующей ключевой ставки в 16%, сказала «Газете.Ru» доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

Второй совет — защитить себя от финансовых мошенников.

«Нужно иметь четкое представление, что нельзя паниковать, всегда можно прекратить разговор и позвонить самому в банк. Следует читать в открытых источниках, как могут действовать мошенники, что они предлагают, какими схемами пользуются, сейчас по этой теме много информации, ее надо знать», — сказала Мазур.

Третий совет — приобрести государственные или корпоративные облигации — это тоже практически безрисковый инструмент, который позволяет получать несколько раз в год купонные выплаты, но доходность будет выше, чем по депозитам в банке.

Четвертый совет — вложиться в драгоценные металлы (золото, серебро, палладий, платина). По словам Мазур, это достаточно просто, поскольку покупка и продажа совершается в банке.

Пятый совет — купить акции компаний. Мазур уточнила, что для этого надо понимать, у каких компаний всегда есть дивидендные выплаты, и они ежегодно растут.

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