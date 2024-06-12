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В Сбере оценили влияние санкций США в отношении Мосбиржи на курс рубля

Стратег по рынкам валют Попов: санкции не должны повлиять на курс рубля

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов оценил, как скажутся на курсе рубля новые санкции США в отношении Мосбиржи. Комментарий поступил в редакцию «Газета.Ru».

Он заявил, что новые санкции не должны повлиять на курс российской валюты в среднесрочной перспективе.

«Так как ограничения торговли на бирже не влияют фундаментально на спрос и предложение валюты», — объяснил Попов.

Также, по словам эксперта, влияние в среднесрочной перспективе может быть даже в пользу укрепления рубля, так как может снизиться отток капитала. Однако он снижался и до санкций на Мосбиржу из-за других санкций и геополитики, поэтому сложно будет оценить эффект именно санкций на Мосбиржу, подчеркнул Попов.

«При этом в краткосрочной может быть высокая волатильность и широкие спреды в обменниках. Но ситуация нормализуется», — резюмировал эксперт.

12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. После этого в Сбере сообщили, что на работу банка в России новые введенные ограничения США не повлияют.

Ранее в ЦБ заявили, что после санкций США в отношении Мосбиржи сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке.

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