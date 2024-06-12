Сбер предложил льготные программы клиентам малого и среднего бизнеса на Донбассе

Сбер предложит предпринимателям на новых территориях России льготные программы, реализуемые государством в соответствии с программой социально-экономического развития в новых регионах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что первые 16 отделений в новых регионах России Сбербанк откроет до конца июля.

Как подчеркнул, первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, Россия — это страна выдающихся умов и блестящих ученых, сокровищница интеллектуального потенциала.

«Мы гордимся нашими великими мыслителями и учеными, чьи идеи и открытия изменили мир. Мы верим в силу интеллекта и будем прилагать все усилия, чтобы наши предприниматели, ученые и инженеры имели все возможности для реализации своих идей», — отметил он.

По его словам, для малого и среднего бизнеса уже в ближайшее время будут доступны основные действующие программы.

«Это программа льготного кредитования №1764 от Минэкономразвития РФ и зонтичное поручительство Корпорации МСП, а также госпрограммы для новых регионов при условии выделении лимитов на банк. Первыми льготными программами смогут воспользоваться жители Донецка и Луганска, а чуть позже и все остальные жители новых регионов», — сказал первый зампред правления Сбера.

Ведяхин уточнил, что к госпрограммам для новых регионов относятся программы льготного кредитования клиентов и малого и среднего бизнеса на территориях новых субъектов страны в соответствии с постановлением правительства РФ — ПП 1115 и ПП 888.