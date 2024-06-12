Евросоюз отклонил иск госкорпорации РФ по отмене санкций

Суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая пыталась добиться исключения из европейского санкционного списка. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

«Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить, помимо собственных расходов, расходы, понесенные Советом ЕС», — сказано в документе.

Отмечается, что слушания по иску прошли в январе этого года. В материалах говорится, что госкорпорация пыталась оспорить наложенные на нее ограничительные меры, указав на ошибки в оценке фактов, которые были допущены при принятии решения ЕС, а также на ряд других факторов.

12 июня стало известно, что в ближайшее время США объявят о расширении антироссийских санкций. Администрация Джо Байдена намерена запретить поставки в Россию чипов, которые произведены не в США, но с применением американских технологий или оборудования. Евросоюз тем временем планирует ввести санкции против «Совкомфлота», который обвиняет в обходе западных ограничений на транспортировку российской нефти.

Ранее стало известно, что начало дорожать в Финляндии из-за санкций против РФ.