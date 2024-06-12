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Украина импортирует рекордное количество электроэнергии 12 июня

Украина импортирует рекордное 29 796 мегаватт-часов 12 июня

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Reuters

Украина планирует импортировать рекордное количество электроэнергии 12 июня. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

Речь идет об импорте 29 796 мегаватт-часов, что превысит рекорд в 28 000 МВт-ч, установленный ранее в июне.

Национальная электрическая компания «Укрэнерго» отдельно сообщила, что намерена импортировать электроэнергию максимальной технической мощностью 1689 МВт в час.

Украине позволено одновременно импортировать из стран Европейского союза не более 1700 МВт в час электроэнергии. В настоящее время Киев ведет переговоры с Евросоюзом об увеличении мощности до 2200 МВт в час, пишет Reuters.

Аналитическая группа Киевской школы экономики (КШЭ) сообщила, что ущерб украинской энергетике по состоянию на май 2024 года составил более $16,1 млрд. Наибольший ущерб был нанесен в результате разрушения объектов генерации электроэнергии ($8,5 млрд), объектов электропередачи ($2,1 млрд) и нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).

Ранее сообщалось, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества.

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