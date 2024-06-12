Украинский бизнес просит Киев не обострять отношения с ЕС из-за сельхозпродукции

Украинский предприниматель и совладелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский в интервью газете Financial Times заявил, что Украине не стоит обострять отношения с Евросоюзом из-за сельскохозяйственной продукции.

Он напомнил, что у Украины достаточно других экспортных рынков, включая Индию, Африку, Азию, Китай и другие.

«И я не думаю, что мы должны ссориться и обострять отношения между Европой и Украиной из-за поставок сельскохозяйственной продукции», — сказал Веревский.

Он пояснил, что не следует мешать ряду стран Восточной Европы защищать свой рынок от украинской продукции, переключившись на сотрудничество в более важных для Украины вещах.

Также Веревский заявил, что украинскому правительству необходимо укрепить верховенство закона и снизить уровень коррупции в стране для привлечения иностранных инвесторов к послевоенному восстановлению страны.

До этого польские протестующие перекрыли въезд и выезд на КПП «Рава-Русская — Гребенное» на границе Польши и Украины, требуя сократить объем импорта украинского зерна. По данным украинской Государственной пограничной службы, обратно на Украину фуры не пускают совсем, а в Польшу — по одной машине в час.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой украинской сельхозпродукции. В результате были заблокированы контрольно-пропускные пункты на границе между странами. Проблемы с импортом, в свою очередь, привели к подорожанию товаров на Украине. Рост цен составил 15–20%.

Ранее украинские аграрии посоветовали Польше выращивать марихуану вместо зерна.