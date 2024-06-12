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В мире ускорились темпы продаж российской водки

Drinks International: продажи российской водки в 2023 году достигли рекорда

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Виктор Лисицын/Global Look Press

Продажи российской водки в 2023 году достигли рекорда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Drinks International.

Сообщается, что в 2023 году водка «Белая березка» «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) заняла первое место в мире по темпам роста продаж — на 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов. Также российские производители заняли второе, шестое и девятое места, на них оказались водки «Царская», «Хаски», «Зеленая марка» и «Талки» с ростом продаж от 43,8 до 14,8%.

При этом продажи «Белой березки», «Царской», «Хаски», «Архангельской» и «Деревеньки» стали рекордными, превысив уровень 2019 года.

Отмечается, что продажи водок зарубежных производителей при этом упали, однако выросли продажи белорусской водки «Стольградная» (на 30%).

До этого французская компания выпустила водку, настоянную на настоящем метеорите. На данный момент выпущено всего 4806 бутылок с метеоритной водкой. Цена за 0,7 литра составляет от $180 до $200.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и конька.

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