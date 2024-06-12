Новые санкции США коснутся поставляемых в РФ полупроводниковых чипов

Новые антироссийские санкции, которые готовит Вашингтон, затронут поставки в Россию полупроводниковых чипов, производящихся за пределами США, но с помощью американских технологий или оборудования. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, 12 июня Вашингтон объявит о новых санкциях против РФ. Источники сообщают, что в черный список попадут восемь гонконгских компаний, которые, как считают в США, поставляют России полупроводниковые чипы.

Также ограничительные меры будут распространены на компании, которые, как полагают американские чиновники, осуществляют поставки товаров для российской авиационной промышленности. Кроме того, США планируют расширить санкции в отношении используемого на территории РФ «корпоративного программного обеспечения», чтобы оно перестало получать обновления.

Как отмечает Bloomberg, новые санкции будут направлены против китайских компаний.

12 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время намерены объявить о введении новых санкций и мер экспортного контроля в отношении России. Они будут направлены на организации и сети, которые якобы помогают Москве приобретать иностранную продукцию. В частности, будет усложнена работа финансовых посредников по поддержке российской военно-промышленной базы, что приведет к ограничению будущих доходов в ключевых секторах экономики РФ, отметил Кирби.

Ранее Евросоюз предложил ввести санкции против «Совкомфлота».