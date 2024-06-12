В Москве заявили, что западные санкции не смогли изолировать российскую экономику

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил, что западные санкции не смогли изолировать экономику России. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабия».

По словам Новака, односторонние антироссийские ограничения были введены там, где экономика не может быть изолирована. Поэтому Россия сотрудничает с дружественными государствами и, кроме того, способна к взаимодействию со многими другими странами.

Вице-премьер отметил, что западные санкции заставили Россию сосредоточиться на собственной промышленности, а не полагаться на импорт.

Новак подчеркнул, что санкции позволили ускорить рост внутреннего рынка и потребления в России, а это, в свою очередь, позволило увеличить валовой внутренний продукт.

До этого Европейский союз предложил ввести санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая специализируется на перевозках нефти.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.