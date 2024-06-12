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В Москве заявили, что западные санкции не смогли изолировать российскую экономику

Новак: санкции Запада не смогли изолировать экономику России

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Александр Астафьев/РИА Новости

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил, что западные санкции не смогли изолировать экономику России. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабия».

По словам Новака, односторонние антироссийские ограничения были введены там, где экономика не может быть изолирована. Поэтому Россия сотрудничает с дружественными государствами и, кроме того, способна к взаимодействию со многими другими странами.

Вице-премьер отметил, что западные санкции заставили Россию сосредоточиться на собственной промышленности, а не полагаться на импорт.

Новак подчеркнул, что санкции позволили ускорить рост внутреннего рынка и потребления в России, а это, в свою очередь, позволило увеличить валовой внутренний продукт.

До этого Европейский союз предложил ввести санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая специализируется на перевозках нефти.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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