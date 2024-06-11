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Путин объяснил, почему снизился товарооборот с Турцией

Путин связал снижение товарооборота с Турцией с корректировкой цен на товары

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение товарооборота с Турцией объясняется корректировкой цен на товары. Об этом пишет ТАСС.

«За прошлый год у нас был хороший рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта», — заявил лидер страны на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Путин выразил надежду, что ситуация исправится уже в скором времени, и все будет, как в 2023 году.

В ходе беседы с турецким министром Путин выразил удовлетворенность развитием отношений России и Турции и отметил, что в июле планирует встретиться с Эрдоганом в столице Казахстана.

Также президент в разговоре с главой МИД Турции сообщил, что вины России в не продлении черноморской зерновой инициативы нет. Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган сыграл важную роль в заключении зерновой сделки.

Ранее Путин прокомментировал желание Турции присоединиться к БРИКС.

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