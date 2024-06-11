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Майские заморозки повредили 30% посевов озимых культур в России

Зерновой союз сообщил, что заморозки повредили до 30% посевов озимых культур

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Alexey Malgavko/Reuters

Майские заморозки стали причиной повреждения посевов озимых культур в России на 15-30% площадей. Об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

Он назвал это серьезной потерей, отметив, что прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125-130 млн тонн, а оценка урожая пшеницы с 93-95 млн тонн снизилась до 80-82 млн тонн.

Процесс снижения прогнозов продолжается в связи с поступающей информацией о пострадавших посевах, подчеркнул президент зернового союза.

По его словам, от заморозков пострадали посевы в регионах, где погода позволила провести ранний сев, «а те, кто уходил в сев с опозданием сроков, не пострадали вообще», в том числе районы Поволжья, Сибири и Урала. При этом Злочевский заявил, что «там другие беды».

Урожайность в этом году пока оценивается в около 26 ц/га, хотя год назад она превышала 30 ц/га, подчеркнул он и не исключил банкротства «массы мелких и неустойчивых хозяйств» в предстоящем сезоне, который начнется 1 июля 2024 года. Ценовая ситуация аховая, считает Злочевский.

По его мнению, отмена экспортных пошлин на зерно может стать одним из вариантов решения этой проблемы.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что катастрофических последствий для урожая фруктов и ягод из-за заморозков в России не будет.

Ранее российские ученые выяснили, как хранить семя медоносных пчел в обычном холодильнике.

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