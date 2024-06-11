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Российский маркетплейс разместил ЦФА на платформе Альфа-Банка

На платформе А-Токен прошло размещение ЦФА на 3 млрд рублей

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Российский маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-Банка на сумму 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Выпуск прошел на платформе А-Токен. Эмитентом выступила международная цифровая платформа Wildberries. При этом Альфа-Банк выступил в роли консультанта и организатора. Кроме того, банк стал одним из инвесторов размещения, куда также вошли юридические и физические лица.

Отмечается, что это размещение стало одним из самых крупных выпусков ЦФА на рынке для корпоративных и частных инвесторов.

Как уточнили в Альфе, ЦФА маркетплейса на сумму 3 млрд рублей размещены на платформе сроком на 9 месяцев и фиксированным процентным доходом 17,5 % годовых.

Напомним, платформа А-Токен позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов.

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