Италия выделит Украине еще €140 млн финансовой помощи

Власти Италии намерены выделить Украине еще один пакет финансовой помощи на общую сумму в €140 млн (около 13 млрд руб. по текущему курсу). Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни, передает Reuters.

По его словам, такой шаг одобрило правительство Италии, находящееся в Риме. Министр уточнил, что полученные средства Киеву направят на поддержку противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Также на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине Таяни добавил, что использование ПВО — главная стратегия в восстановлении Украины.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства пояснил, что таким образом удастся обеспечить защиту инфраструктуры Украины.

«В связи с этим Италия готова отправить новый пакет военной помощи Киеву для обеспечения работы ПВО», — заключил он.

В конце мая Таяни высказался против того, чтобы Украина наносила удары по международнопризнанным территориям России оружием из Италии.

Министр пояснял, что конституция Италии прямо препятствует подобным действиям. Он добавил, что Рим готов помогать Киеву только с целью «защитить себя и остановить наступление» России.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли, когда передадут Киеву замороженные активы России и на что они пойдут.