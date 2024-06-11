Россия и КНР способны добиться прогресса в перевозках по Севморпути

Россия в кооперации с Китаем способны добиться прогресса в наращивании объема грузовых перевозок по Северному морскому пути. Об этом заявил глава российского министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в беседе с китайской газетой Global Times.

«Северный морской путь может работать», — утверждает он.

По мнению министра, существенного прогресса в этом можно достичь, соединив навигационные и технологические возможности Китая с возможностями ледокольного флота и портов России. Это позволит облегчить транзит, увеличить частоту и тоннаж маршрута в целях роста объема грузоперевозок по означенному пути. При этом расстояние между Европой и Азией через Арктику будет на 40% меньше и безопаснее.

«Мы готовы задействовать этот флот для всех международных клиентов, в том числе китайских», — отметил Чекунков.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что по Северному морскому пути в прошлом году прошло 36 млн тонн грузов, а в перспективе грузооборот может вырасти до 150 млн тонн.

Ранее в ЛДПР предложили присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова.