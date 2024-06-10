Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине допустили девальвацию и эмиссию гривны

Нардеп Гетманцев допустил, что на Украине может произойти девальвация гривны

close
100%
Global Look Press

На Украине может произойти внеплановая девальвация и эмиссия гривны. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Еще одно из плохих [решений] - сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, худшее — эмиссия гривны <...> Я бы сказал, что это решение последней надежды», — сказал Гетманцев.

По его словам, подобные сценарии возможны, хотя украинские власти будут «всячески воздерживаться» от них.

Среди других возможных решений властей, которые были бы непопулярны, нардеп назвал сокращение расходов бюджета. При этом он отметил, что в украинском бюджете «нечего сокращать».

Получить таким способом, возможно, удастся несколько млрд гривен, в то время как Украина нуждается в сотнях миллиардов, добавил он.

10 июня председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов неизбежно, правительство уже готовит предложение.

Ранее сообщалось, что Украине не понравилась идея НАТО выделить стране $100 млрд.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами