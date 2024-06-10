На Украине допустили девальвацию и эмиссию гривны

На Украине может произойти внеплановая девальвация и эмиссия гривны. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Еще одно из плохих [решений] - сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, худшее — эмиссия гривны <...> Я бы сказал, что это решение последней надежды», — сказал Гетманцев.

По его словам, подобные сценарии возможны, хотя украинские власти будут «всячески воздерживаться» от них.

Среди других возможных решений властей, которые были бы непопулярны, нардеп назвал сокращение расходов бюджета. При этом он отметил, что в украинском бюджете «нечего сокращать».

Получить таким способом, возможно, удастся несколько млрд гривен, в то время как Украина нуждается в сотнях миллиардов, добавил он.

10 июня председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов неизбежно, правительство уже готовит предложение.

Ранее сообщалось, что Украине не понравилась идея НАТО выделить стране $100 млрд.