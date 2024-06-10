ПСБ открыл счета для выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

За короткое время банк ПСБ организовал бесперебойный процесс открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии. Об этом на рабочей встрече с главой автономии Евгенией Гуцул сообщил председатель банка Петр Фрадков, которого цитирует пресс-служба финансовой организации.

По словам Петра Фрадкова, механизм дополнительной финансовой поддержки отдельных категорий граждан Гагаузии, реализованный на платформе ПСБ, работает в полном объеме и пользуется высоким спросом со стороны населения.

Председатель банка отметил, что уже более 25 тыс. гагаузов открыли счета в ПСБ.

«Мы видим, что наши счета стали востребованным инструментом для осуществления банковских транзакций, проходит движение средств по счетам — на них поступают социальные выплаты. Востребованности в том числе способствуют специальные условия обслуживания для наших клиентов в Гагаузии», — прокомментировал Петр Фрадков.

Евгения Гуцул поблагодарила руководство банка за обеспечение гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения.

Присутствующие на встрече мэры молдавских городов Тараклии и Оргеева Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу обратились к председателю ПСБ с просьбой оказать содействие в организации открытия счетов в банке для отдельных категорий населения их городов.

В свою очередь Илан Шор, член попечительского совета фонда «Евразия», через который со стороны Гагаузии было организовано перечисление средств в рамках совместного гуманитарного проекта ПСБ и АТО, отметил, что процесс открытия счетов в банке успешно отработан на территории Гагаузии.

Он подтвердил готовность фонда помогать жителям городов Тараклия и Оргеев путем расширения программы гуманитарной поддержки.