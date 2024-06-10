В Госдуме объяснили, почему Минфин решил улучшить условия по льготной ипотеке для банков

Минфин России планирует улучшить условия по льготной ипотеке для банков, потому что в стране сократилась ее выдача, а также подорожали ресурсы кредитных организаций на эти цели. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции ЛДПР Аркадий Свистунов, передает Дума ТВ.

«Ключевая ставка имеет тенденцию к росту и может быть повышена к осени. Соответственно, у банков в принципе ресурсы дорожают, которые они направляют на выдачу льготной ипотеки. Поэтому, видимо, в связи с падением доходности, маржинальности этого бизнеса, банки поставили такой вопрос», — сказал депутат.

При этом Свистунов уточнил, что решение по этому вопросу примут после того, как оценят нагрузку на российский бюджет. По его словам, сейчас инициативу скорее всего изучают в Минфине и правительстве.

10 июня РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что Минфин РФ согласился увеличить надбавку для расчета возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки после 1 июля. Речь идет о повышении надбавки к ключевой ставке ЦБ, которая используется для расчета компенсации недополученных доходов банков по программам с господдержкой.

Ранее стало известно, кто сможет получить ипотеку под 6%.