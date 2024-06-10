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«Роснефть» и Красноярский край объединят усилия для развития внутреннего туризма

«Роснефть» займется развитием туристического потенциала Красноярского края

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Shutterstock

«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края объединят усилия в области развития внутреннего туризма. Меморандум о сотрудничестве подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает совместную работу над стимулированием спроса на внутренний автомобильный туризм, а также продвижение туристического потенциала региона, в том числе на объектах заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса компании.

Кроме того, стороны будут проводить совместные мероприятия для повышения общего уровня комфорта автотуристов.

«Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов компании», — говорится в сообщении.

Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, правительством Самарской области, Министерством культуры Архангельской области, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Агентствами по туризму Ульяновской области и Удмуртской Республики, а также с Республикой Башкортостан.

Кроме того, компании уже представила совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Карелии, Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях, а также магистральные маршруты между Москвой и Красной поляной, а также между двумя столицами.

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ПМЭФ-2024
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