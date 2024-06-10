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«Продавец в КБ зарабатывает больше»: в Екатеринбурге оценили уровень зарплат инженеров

ЕАН: инженеры в Екатеринбурге зарабатывают меньше продавцов

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Shutterstock

В Екатеринбурге зафиксирована необычная тенденция на рынке труда — продавцы и водители в городе могут зарабатывать больше, чем инженеры-энергетики. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на местного инженера Андрея.

«Продавцы-консультанты, водители получают много, а инженеры и руководители нижнего звена — копейки. Главный энергетик — 70 тыс. рублей, главный инженер 75-80 тыс., ну это же какой-то бред?! У инженера ответственность огромная, задач десятки. Но продавец в том же КБ («Красном и белом». — Прим. ред.) зарабатывает больше», — сказал житель Екатеринбурга.

В сервисе по поиску работы hh.ru агентству подтвердили, что инженеры-энергетики в Свердловской области в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 75 тыс. рублей. По словам представителей сервиса, высокая оплата труда продавцов связана с тем, что в сфере розничной торговли наблюдается дефицит кадров.

«В регионе сегодня 0,8 резюме на вакансию в сфере розничной торговли. В рабочем персонале 1,8 резюме на вакансию. Нормой считается от четырех резюме. Обе эти сферы находятся в зоне дефицита кадров, но в рознице он ярко выражен», — уточнили они.

Опрос службы исследований hh.ru, с которым ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что ожидания российских работников на рынке труда весной 2024 года улучшились по сравнению с концом 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин указал на исторический минимум безработицы в России.

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