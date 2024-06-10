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Российские медиаменеджеры рассказали о трансформации контента

Медиаменеджеры Rambler&Co заявили об ускорении доставки контента до пользователя

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Пресс-служба Rambler&Co

Российский медиарынок находится в той точке цифровой эволюции, когда путь доставки контента от производителя до пользователя максимально сократился. При этом значительно выросло его количество и разнообразие. Об этом на сессии «PRO-тренды. Медиа. Трансформация 2030», состоявшейся на стенде издания «Аргументы и факты» в рамках ПМЭФ, сообщил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Ключевым вызовом для медиа Андрей Цыпер назвал правильное измерение присутствия изданий медиахолдинга Rambler&Co в различных каналах коммуникации с пользователем.

Цыпер отметил, что в текущих реалиях важно сохранить ценность СМИ как верификатора информации.

Выступая на сессии «Новые медиа многополярного мира», организованной АНО «Диалог» и «Мастерской новых медиа» в молодежный день форума, Андрей Цыпер отметил, что медиапотребление разделилось на быстрое и отложенное.

«Быстрое — это когда нужно в коротком сообщении из 200 знаков узнать, что происходит сейчас в мире, посмотреть ролик, желательно вертикальный, продолжительностью 30 секунд. Но иногда хочется почитать что-то более глубокое, с авторским взглядом и качественной аналитикой. Поэтому спокойное, тихое чтение станет трендом в ближайшие годы», — пояснил Цыпер.

Директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, принявший участие в секции «Вклад креативных индустрий в социально-экономическое развитие России», которая состоялась на стенде Министерства образования и науки, развеял миф о том, что ИИ-инструменты в производстве контента заменят человека.

По его словам, генеративные модели работают в рамках данных, на которых они изначально обучены. И насколько качественно проверены эти данные — неизвестно.

«Сейчас авторам, вместо экономии, приходится тратить гораздо больше времени на проверку сгенерированной информации. За смысловым и эмоциональным контентом всегда будет стоять человек, который сам осознанно подходит к его употреблению, обладает большой насмотренностью и понимает, как именно он работает с чувствами аудитории», — рассказал Тодоров.

Он убежден, что цифровой контент разделится на две категории. С одной стороны, это будет более дешевый и менее качественный, полностью сгенерированный ИИ, а с другой — проекты AAA-класса, в которых, помимо использования нейросетей, будут особенно цениться человеческий талант и авторские идеи.

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ПМЭФ-2024
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