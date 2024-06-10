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Минфин отчитался о резком росте ненефтегазовых доходов бюджета

Минфин: поступления в бюджет от налогов, кроме нефтегаза, выросли на 34%

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия более чем на треть нарастила ненефтегазовые доходы бюджета с начала 2024 года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По итогам января — мая поступления в федеральную казну от налогов, не связанных с нефтью и газом, подскочили на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,34 трлн руб. На фоне восстановления экономической активности в России после пандемии резко выросли поступления от НДС и других оборотных налогов — на 19,1%, превысив запланированный уровень.

В Минфине подчеркнули, что это создает устойчивую базу для дальнейшего роста ненефтегазовых доходов бюджета. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономики и траектории поступления крупнейших налогов, в бюджет внесены соответствующие поправки, увеличивающие ненефтегазовые доходы.

«Рост ненефтегазовых доходов свидетельствует об укреплении налоговой базы в стране на фоне активизации деловой активности», — отметили в министерстве.

На прошлой неделе Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал о росте российской экономики.

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