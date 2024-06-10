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Налоговики пришли с проверками к известным рестораторам Москвы

Baza: ФНС и прокуратура проверили бизнес Аркадия Новикова и других рестораторов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) и московской прокуратуры нагрянули с проверками в столичные рестораны. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, проверки прошли в компаниях «Гастрофуд» (ресторан «Клево») и «Циклон» (ресторан «Метехи»), одним из владельцев которых числится известный ресторатор Аркадий Новиков. Также налоговая проверила работу владельца сети FARШ, а также компанию Антона Пинского и Мадины Каноковой, которая управляет заведением «Высота 5642».

Согласно предварительной информации, специалисты хотели выявить нарушения законодательства о кассовой технике.

До этого сообщалось, что юморист Юрий Гальцев задолжал российской налоговой службе более 850 тысяч рублей. Shot утверждает, что долги у комика числятся с 4 мая. В беседе с журналистами представитель артиста отказалась объяснять, почему Гальцев не оплачивает долги перед налоговой.

Ранее стало известно, кто будет выплачивать полумиллионный долг Анастасии Заворотнюк.

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