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В России готовят банкоматы к приему обновленных купюр

Гознак завершил разработку программного обеспечения для банкоматов

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Мария Девахина/РИА Новости

В Гознаке рассказали о завершении разработки программного обеспечения (ПО), которое поможет банкоматам распознавать и принимать модифицированные российские банкноты. Об этом рассказал газете «Известия» глава предприятия Аркадий Трачук, решение прошло все необходимые испытания и к концу июня будет передано заказавшим его коммерческим банкам.

«В целом наше решение позволит обеспечить прием новых купюр примерно в 60% российских банкоматов», — оценил ситуацию Трачук.

Он добавил, что все новые устройства для банковской сферы, выходящие на рынок в России, будут сразу готовы к работе с этим ПО.

Необходимость в такой разработке возникла после модернизации российских банкнот номиналом 100 и 5 тыс. рублей, представленных в октябре 2022 года. Вскоре стало известно, что многие банкоматы не могут распознать обновленный дизайн купюр.

Ранее парк банкоматов в России в основном состоял из устройств западных производителей. Однако с начала 2022 года ведущие компании NCR и Diebold Nixdorf ушли с российского рынка из-за санкций. Это вынудило банки переходить на азиатские аналоги и развивать собственное производство.

В частности, в Москве в 2023 году запущено предприятие по выпуску 15 тысяч банкоматов в год с российским ПО. Также ожидается старт работы китайского производителя банкоматов в Подмосковье.

До этого стало известно, почему в России выросла популярность банкнот в 5 тыс. рублей.

Ранее в Гознаке объяснили причину возвращения в обращение 5 и 10 рублей.

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