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Страны БРИКС наметили интеграцию в сфере углеродного регулирования

Замминистра Ильичев рассказал о планах БРИКС по развитию углеродных рынков

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Росконгресс

Страны БРИКС планируют создать Партнерство по открытым углеродным рынкам для сближения подходов к валидации и верификации результатов климатических проектов. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев в ходе сессии на ПМЭФ, рассказали в пресс-службе министерства «Газете.Ru».

«В планах — создание Партнерства БРИКС по открытым углеродным рынкам, которое поможет сблизить подходы стран к валидации и верификации результатов климатических проектов, а также создать условия для торговли углеродными единицами между участниками объединения», — отметил Ильичев.

Он добавил, что итоги этой работы страны БРИКС представят летом на заседании министров по климату и устойчивому развитию. Россия в рамках председательства в объединении уже запустила новую контактную группу по этой тематике.

Ранее на ПМЭФ был подписан протокол о намерениях между Росаккредитацией и Глобальным углеродным советом о признании аккредитации российских органов по валидации и верификации выбросов парниковых газов.

«Это важный этап развития сотрудничества с зарубежными странами в области рынков углеродных единиц», — заявил замминистра.

Также Ильичев сообщил, что в России была обновлена нормативная база для обеспечения доступа зарубежных пользователей к национальному реестру углеродных единиц. Партнеры по БРИКС параллельно работают над требованиями по публикации данных о климатпроектах для повышения прозрачности рынка.

На прошлой неделе стало известно количество стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Ранее США уличили в рекламе ПМЭФ.

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ПМЭФ-2024
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