Стало известно, почему в России выросла популярность банкнот в 5 тыс. рублей

Рост популярности купюр номиналом 5000 рублей связан с их все более важной ролью в сбережениях россиян на фоне перехода к безналичным расчетам. Об этом заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «Известиям».

По его словам, в условиях «фундаментального изменения» способа использования денег в России, когда большинство платежей совершается безналичным путем, потребность в мелких купюрах для расчетов снижается.

«Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше», — отметил Трачук.

Он согласился, что на спрос на крупные банкноты также влияют текущие темпы инфляции.

На прошлой неделе глава Гознака Аркадий Трачук сообщил о возобновлении печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей для удобства размена, особенно в регионах с низким проникновением электронных платежей и трудностями использования монет.

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