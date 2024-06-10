Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему в России выросла популярность банкнот в 5 тыс. рублей

Глава Гознак: банкноты в 5 тыс. рублей все чаще используются для сбережений

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Рост популярности купюр номиналом 5000 рублей связан с их все более важной ролью в сбережениях россиян на фоне перехода к безналичным расчетам. Об этом заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «Известиям».

По его словам, в условиях «фундаментального изменения» способа использования денег в России, когда большинство платежей совершается безналичным путем, потребность в мелких купюрах для расчетов снижается.

«Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше», — отметил Трачук.

Он согласился, что на спрос на крупные банкноты также влияют текущие темпы инфляции.

На прошлой неделе глава Гознака Аркадий Трачук сообщил о возобновлении печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей для удобства размена, особенно в регионах с низким проникновением электронных платежей и трудностями использования монет.

Ранее Набиуллина рассказала о темпах роста экономики в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами