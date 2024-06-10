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«Вкусно — и точка» допустила открытие ресторанов сети в Крыму

Пароев: «Вкусно — и точка» откроет рестораны в Крыму, когда там будет безопасно

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» допускает, что в Крыму будут открыты ее рестораны. Об этом генеральный директор компании Олег Пароев сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, для этого необходимо выполнение двух условий: бесперебойность поставок, безопасность гостей и сотрудников.

«Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты», — сказал Пароев.

Он добавил, что в настоящее время открытие ресторанов сети на территории полуострова невозможно.

До этого Пароев заявил, что рестораны сети «Вкусно — и точка» не появятся в Абхазии, компания передумала выходить на рынок этой страны. При этом он отметил, что рестораны сети могут открыть недалеко от границы с Абхазией в Адлере или Сочи.

Пароев также не исключил, что филиалы «Вкусно — и точка» появятся в каких-либо других странах, и даже отметил, что у компании уже есть конкретные планы, однако озвучивать их отказался.

Ранее управляющего пермского филиала «Вкусно – и точка» уволили после скандала с сотрудницей.

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