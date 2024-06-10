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Стало известно, сколько россиян заплатят налог на вклады в 2024 году

Экономист Зайнуллин: более 2,5 млн россиян заплатят налог на вклады в 2024 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Около 2% экономически активного населения России имеют вклады на суммы от 1 млн руб. Таким образом, примерно 2,5–3 млн человек получают процентный доход по депозитам, превышающий 150 тыс. руб. в год, и должны будут заплатить налог с него в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Почти треть экономически активного населения в стране интересуются биржевыми инструментами и количество таких инвесторов растет. При этом россияне в большей степени доверяют банковским депозитам, а биржевыми инструментами скорее интересуются и изучают. Если говорить о людях с капиталом менее 1 млн рублей, то видно, что популярной тактикой становится держать большую часть активов на банковских вкладах и только небольшую сумму заводить на более рискованный фондовый рынок», — отметил экономист.

В 2024 году россиянам впервые придется заплатить налог на доходы от банковских депозитов. Налогом 13% будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тыс. руб. Например, если человек получил 350 тыс. руб. процентов по депозитам в 2023-м, то налог берется с 200 тыс. и составит 26 тыс. руб.

Ранее россиянам озвучили суммы налоговых вычетов в 2024 году.

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